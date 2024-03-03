Chamberlain'den Beşiktaş'a müjde! Geri dönüş tarihini açıkladı

Beşiktaşlı futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Sakatlığıyla ilgili konuşan Chamberlain, "Sürecin nasıl gittiğiyle alakalı bir güncelleme yapmak istedim. Her şey yolunda. Süreç devam ediyor. Fiziksel olarak toparlamaya başladım. İyi bir noktadayım. Tekrar yeşil sahalara döndüm ve topla çalışmalara başladım. Takıma katılmaya çok da uzak değilim. Yakında takım arkadaşlarımla çalışmaya başlayacağım.' dedi.

Derbi hakkında konuşan yıldız isim, 'Galatasaray'a karşı büyük bir maçımız var. İlk maçtaki deneyimimden yola çıkarak gerçekten müthiş bir atmosfer olacak diyebilirim. Çok çok büyük bir maçtı. Taraftalarımız ve oyuncular için ne kadar önemli olduğun görme fırsatım oldu. Deplasmandaki maçta gol atma fırsatı yakaladığım için çok mutluyum. Ama böyle maçlarda kazanmak çok daha önemlidir. Büyük maçları kazanmamız gerekiyor. Fenerbahçe maçını da hatırlıyorum. Hayatımda oynadığım en iyi atmosferlerden bir tanesiydi. Arkadaşlarımın o desteğe ihtiyacı var. Takımın taraftara 12. adam olarak ihtiyacı var. Yakında takıma yardımcı olmak için takıma katılacağım." ifadelerini kullandı.