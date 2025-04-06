Charis Charisis, Sivasspor'da ''dalya'' dedi

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Charis Charisis, Trendyol Süper Lig'de en son oynanan Çaykur Rizespor maçıyla birlikte kırmızı-beyazlı ekipte 100. resmi maçına çıkarak 'dalya' heyecanı yaşadı.

Sivasspor'da üçüncü sezonunu geçiren Yunan oyuncu, 2022-2023 sezonundan itibaren top koşturmaya başladığı kırmızı-beyazlı ekipte 100 resmi karşılaşmada görev aldı. 30 yaşındaki başarılı futbolcu, Sivasspor'daki kariyerinde ligde 85, Türkiye Kupası'nda 7 ve Avrupa kupalarında 8 kez kırmızı-beyazlı formayı terletti.

Charisis, Sivasspor'da 2022-2023 sezonunda 38, 2023-2024 sezonunda 32 ve 2024-2025 sezonunda ise 30 resmi müsabakada görev aldı.