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Spor

Charles Leclerc, Azerbaycan Grand Prix'sinde ilk sıradan başlayacak

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı Azerbaycan Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonunu elde etti.

AA11 Haziran 2022 Cumartesi 18:57 - Güncelleme:
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı Azerbaycan Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımından Monakolu Charles Leclerc elde etti.

Sıralama turlarında 1 dakika 41.359 saniyelik süresiyle ilk sırayı alan Leclerc, başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, 0.282 saniye farkla ikinci, takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen ise 0.347 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyonada sezonun 8. yarışı, yarın TSİ 14.00'de başlayacak.

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