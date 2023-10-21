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Spor

Charles Leclerc, F1 ABD Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ayağı ABD Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 13:31 - Güncelleme:
Charles Leclerc, F1 ABD Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak
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Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 34.723 saniyelik derece elde eden Leclerc, ilk cebin sahibi oldu.

Monakolu sürücünün 0.130 saniye arkasındaki Lando Norris (McLaren) ikinciliği, pisti 0.139 saniye daha yavaş turlayan Lewis Hamilton (Mercedes) ise üçüncülüğü elde etti.

Sprint turlarının yarın TSİ 01.00'de atılacağı ABD Grand Prix'sinde yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de koşulacak.

Organizasyonda, şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 14, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

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