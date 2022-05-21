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Spor

Charles Leclerc, F1 İspanya Grand Prix'sinde ilk sıradan başlayacak

Ferrari takımından Monakolu Charles Leclerc, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı İspanya Grand Prix'sinde ilk sıradan başlayacak.

AA21 Mayıs 2022 Cumartesi 20:20 - Güncelleme:
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı İspanya Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımından Monakolu Charles Leclerc elde etti.

Sıralama turlarında Leclerc, 1 dakika 18.750 saniyelik süresiyle ilk sırayı aldı ve İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden düzenlenecek yarışa ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen 0.323 saniye farkla ikinciliği, Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz da 0.416 saniye farkla üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonada sezonun altıncı yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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