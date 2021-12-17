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Spor

Charles Leclerc koronavirüse yakalandı

Formula 1'de mücadele eden Ferrari takımı, Monacolu pilotu Charles Leclerc'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

AA17 Aralık 2021 Cuma 07:24 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 07:24
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İtalyan Ferrari takımı, Twitter'deki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Charles Leclerc'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. FIA ve takım protokolleri uyarınca Charles'a Abu Dabi'den dönüşünde Kovid-19 testi yapıldı. Şu anda kendisini iyi hissediyor, hafif semptomları var ve evde kendisini tecrit altına alacak." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde de Leclerc'in daha önce çift doz Kovid-19 aşısı olduğu ve ocak ayında yine Kovid-19 geçirdiği hatırlatıldı.

Ferrari'nin Monacolu pilotu, 10-12 Aralık'ta Abu Dabi'de koşulan 2021 sezonunun son yarışında mücadele etmişti. Leclerc, yarışı 10. sırada, genel sezonu ise 159 puanla 7. sırada tamamlamıştı.

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