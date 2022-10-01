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Spor

Charles Leclerc, Singapur Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak

Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc, F1 Dünya Şampiyonası'nda Singapur Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak.

AA1 Ekim 2022 Cumartesi 18:37 - Güncelleme:
Charles Leclerc, Singapur Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. ayağı Singapur Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Leclerc, Singapur'daki 5,06 kilometrelik Marina Bay Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 49.412 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Monakolu sürücünün 0.022 saniye arkasındaki Meksikalı Sergio Perez (Red Bull) ikinciliği, pisti liderden 0.054 saniye yavaş turlayan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton (Mercedes) üçüncülüğü elde etti.

Sürücüler klasmanı lideri Hollandalı Max Verstappen (Red Bull) ise 8. sırada kaldı.

61 turluk yarış, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 11, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti aldı.

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