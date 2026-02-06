Charlotte Hornets, Houston Rockets'ı da yendi

İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

NBA'de Charlotte Hornets, deplasmanda karşı karşıya geldiği Houston Rockets'ı 109-99 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı.

6 Şubat 2026 Cuma 10:31
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets'ı 109-99 yenen Charlotte Hornets, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Toyota Center'da oynanan maçta çaylak Kon Knueppel 24, LaMelo Ball 20 sayıyla Hornets'ı sırtlarken, Miles Bridges 18 sayı, Moussa Diabate 12 ribaunt kaydetti.

Hornets, bu galibiyetle 1998-99 sezonunda üst üste kazandığı 9 maçtan sonra tarihindeki en uzun seriyi yakaladı.

Başantrenör Ime Udoka'nın bitime 8 dakika kala as oyuncularını kenara çektiği Rockets'ta ise Kevin Durant 31 sayıyla en skorer isim oldu. Jabari Smith Jr. 17 sayı, 11'de 3 şut isabetiyle oynayan Alperen Şengün ise 7 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle maçı tamamladı.

LAKERS, REAVES'LE KAZANDI

Los Angeles Lakers, Austin Reaves'in 25 dakikada 35 sayı ürettiği maçta Philadelphia 76ers'ı 119-115 mağlup etti.

Lakers'ta LeBron James 17 sayı, 10 asist, Rui Hachimura ve Jake LaRavia, 14'er sayı kaydetti.

İlk yarının bitimine 3 dakika kala sol bacağındaki ağrı nedeniyle topallayarak soyunma odasına giden Luka Doncic, kalan bölümde forma giymedi.

Joel Embiid'in 35 sayı, Tyrese Maxey'nin ise 26 sayı, 13 asistle oynadığı 76ers, 14 sayılık farkı koruyamadı ve 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. 11 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona, 2 sayı, 1 ribaunt kaydetti.

