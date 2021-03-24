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Spor

Charlotte Hornets'ın çaylak yeteneği LaMelo Ball el bileğinden ameliyat edildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets'ın çaylak yeteneği LaMelo Ball, sağ el bileğinden ameliyat edildi.

AA24 Mart 2021 Çarşamba 13:57 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 13:57
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Kulübünden yapılan açıklamada, Dr. Michelle Carlson tarafından New York'ta hastanede gerçekleştirilen ameliyatın başarılı geçtiği ve 19 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin 4 hafta sonra yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Charlotte Hornets ile Los Angeles Clippers arasında oynanan maç sırasında sakatlanan Ball'ın, sezonun sonlarına doğru yeniden forma giyebileceği öngörülüyor.

2020 NBA Draftı'nda üçüncü sırada seçilen Ball, 15.9 sayı, 5.9 ribaunt ve 6.1 ribaunt ortalamasıyla bu sezonun en iyi performans gösteren çaylak oyuncuları arasında yer alıyor.

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