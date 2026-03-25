Spor

Charlotte Hornets'ten 44 sayı farkla ezici galibiyet

NBA'de Charlotte Hornets, evinde oynadığı Sacramento Kings'i 44 sayı farkla 134-90 yendi.

NBA'de normal sezon 4 karşılaşmayla devam etti. Charlotte Hornets, Spectrum Center'da karşılaştığı Sacramento Kings'i 134-90'lık skorla mağlup etti. Ligde üst üste 4, toplamda 38. galibiyetini elde eden Charlotte'te Coby White 27 sayı, LaMelo Ball 20 sayı ve Moussa Diabate de 17 sayıyla oynadı. Bu sezonki 54. yenilgisini alan Sacramento'da ise Daeqwon Plowden 22 sayı, Devin Carter da 18 sayıyla müsabakayı tamamladı.

DONOVAN MİTCHELL 42 SAYI ATTI, CLEVELAND EVİNDE KAZANDI

Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'da mücadele ettiği Orlando Magic'i 136-131'lik skorla mağlup etti. Bu sezon art arda 4, toplamda 45. galibiyetini kazanan Cleveland'da Donovan Mitchell 42 sayıyla ön plana çıkarken, James Harden da 26 sayıyla eşlik etti. Ligde 34. kez yenilen Orlando'da ise Paolo Banchero'nun 36 sayısı galibiyete yetmedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 134 - Sacramento Kings: 90

New York Knicks: 121 - New Orleans Pelicans: 116

Cleveland Cavaliers: 136 - Orlando Magic: 131

Phoenix Suns: 123 - Denver Nuggets: 125

ÖNERİLEN VİDEO

Giresun'da kahreden son

Kapat
Video yükleniyor...

