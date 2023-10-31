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Spor

Chelsea'ye Eto ve Willian transferlerinden ceza gelebilir!

Chelsea'nin 2013 yazında kadrosuna kattığı Samuel Eto ve Willian transferlerinin soruşturması devam ediyor. İngiliz basınında yer alan habere göre Londra ekibi puan silme ve transfer yasağı cezası alabilir.

31 Ekim 2023 Salı 18:21 - Güncelleme:
Chelsea'ye Eto ve Willian transferlerinden ceza gelebilir!
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Chelsea, 2013 yılında yaptığı Samuel Eto'o ve Willian transferleri nedeniyle soruşturma altında ve olası ihlal durumunda puan silme ile birlikte transfer cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

ESPN'de yer alan habere göre; Chelsea, daha önce 2012 ve 2019 yılları arasında çok sayıda transferle ilgili olarak eksik bilgi sunduğu için UEFA'dan 10 milyon euro para cezası almıştı.

Premier Lig tarafından başlatılan yeni soruşturmada, Roman Abramovich döneminde yapılan Samuel Eto'o ve Willian transferlerinde mali usulsüzlük yapıldığı iddiaları gündeme geldi. Transferlerde usulsüzlük bulunması halinde puan silme cezası ve transfer yasağı gündeme gelecek.

CHELSEA'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Chelsea Kulübü de bir açıklama yaptı.

İşte Chelsea'den yapılan açıklama:

"Bu iddialar kulübün mevcut sahipliğinden öncesine dayanıyor. Bu iddialar, kulübün eski sahibi tarafından kontrol edildiği iddia edilen kuruluşlarla ilgilidir ve şu anda kulüpte bulunan herhangi bir kişiyle ilgili değildir. Chelsea FC'nin sahiplik grubu 30 Mayıs 2022 tarihinde kulübü satın alma işlemini tamamlamıştır. Satın alma işleminin tamamlanmasından önceki kapsamlı bir durum tespiti sürecinde, sahiplik grubu, kulübün önceki sahipliği sırasındaki geçmiş işlemlerle ilgili potansiyel olarak eksik mali raporlamanın farkına vardı.

Satın alma işleminin tamamlanmasının hemen ardından, kulüp bu hususları proaktif bir şekilde ilgili tüm futbol düzenleyicilerine bildirmiştir.

Kulübün sahiplik grubunun tam uyum ve şeffaflık temel ilkeleri doğrultusunda kulüp, ilgili düzenleyici kurumlara soruşturmalarında proaktif bir şekilde yardımcı olmuştur ve olmaya devam edecektir."

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