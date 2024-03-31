Chelsea 2 yıldızı için kararını verdi!

Premier Lig'de istediği gibi bir sezon geçirmeyen Chelsea, gelecek sezon kadro planlamalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Chelsea, takım kaptanı Reece James ve Conor Gallagher için kararını verdi.

The Times'ın haberine göre; Londra kulübü, mali kuralları ihlal etmemek adına takım kaptanı Reece James ile Conor Gallagher'ı satmaya sıcak bakıyor.

İngiliz devinin, iki oyuncudan 100 milyon euro bir gelir elde etmek istediği belirtildi.

TALİPLERİ FAZLA

Haberde, Reece James'e Premier Lig ve Serie A'dan ilgi olduğu ifade edilirken, Gallagher için de West Ham ve Tottenham Hotspur'un devrede olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSLARI

Sakatlığı nedeniyle bu sezonun çoğu bölümünü kaçıran James, bu sezon Chelsea ile 9 maça çıkarken 1 asist yaptı.

Gallagher ise çıktığı 39 karşılaşmada 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.