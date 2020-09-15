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Spor

Chelsea 3 puanı 3 golle aldı

İngiltere Premier Lig'de yaptığı transferlerle dikkat çeken Chelsea, ilk hafta maçında deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 3-1 mağlup ettiyi başardı.

AA15 Eylül 2020 Salı 00:32 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 00:32
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Amex Stadı'nda oynanan maçta Chelsea, 23. dakikada Jorginho'nun penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Brighton, 54. dakikada Leandro Trossard ile beraberliği yakalasa da konuk ekip 56. dakikada Reece James ve 66. dakikada Kurt Zouma'nın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sezon kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken Chelsea'de yeni transferlerden Kai Havertz ve Timo Werner ilk 11'de forma giyerken, Hakim Ziyech, Thiago Silva ve Ben Chilwell sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

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