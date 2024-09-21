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Spor

Chelsea 3 puanı 3 golle aldı

Premier Lig'in 5. haftasında West Ham United deplasmanına konuk olan Chelsea rakibini 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

21 Eylül 2024 Cumartesi 16:35 - Güncelleme:
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı
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İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Chelsea, West Ham United deplasmanına konuk oldu. Londra Stadyumu'ndaki maçta Chelsea, rahat bir galibiyet aldı ve sahadan 3-0'la ayrıldı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 4 ve 18'de Nicolas Jackson ile 47'te Cole Palmer attı. Chelsea'de iki gol atan Jackson, Palmer'in golünde de asisti yapan isim oldu.

Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet aldı.

Chelsea, bu sonucun ardından ligde 5 maç sonunda 10 puana ulaştı. West Ham United, 4 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, sahasında Brighton ile karşılaşacak. West Ham United, Brentford deplasmanına gidecek.

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