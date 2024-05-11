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Spor

Chelsea 3 puanı aldı, Nottingham Forest'ı ateşe attı

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea, misafir olduğu Nottingham Forest'ı 3-2 yendi.

AA11 Mayıs 2024 Cumartesi 22:12 - Güncelleme:
Chelsea 3 puanı aldı, Nottingham Forest'ı ateşe attı
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İngiltere Premier Lig'de Chelsea, konuk olduğu Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etti.

Premier Lig'in 37. haftasında, küme düşme riski bulunan Nottingham Forest, Chelsea'yi ağırladı.

Chelsea, 8. dakikada Mykhailo Mudryk'in golüyle 1-0 öne geçti. Nottingham Forest, 16. dakikada Willy-Arnaud Boly'nin golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı da 1-1 tamamlandı.

Nottingham Forest, 74. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin golüyle 2-1 öne geçse de Chelsea, 80. dakikada Raheem Sterling ve 82. dakikada Nicolas Jackson'ın golleriyle 3-2 öne geçip, müsabakayı bu skorla kazanmayı bildi.

Bu sonuçla 57 puanı bulunan Chelsea, ligde 7. sırada yer aldı.

Premier Lig'de küme düşen son takım, sezonda birer maçı kalan 26 puanla 18. sıradaki Luton Town ya da 29 puanla 17. sırada yer alan Nottingham Forest olacak.

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