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Spor

Chelsea 90+1'de gelen golle gruptan çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Rennes'i 2-1 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi.

24 Kasım 2020 Salı 23:15 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 23:15
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UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Rennes, Chelsea'yi konuk etti.

Roazhon Park'ta oynanan mücadele Chelsea'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Hudson-Odoi ve 90+1. dakikada Olivier Giroud kaydetti. Rennes'in tek sayısını ise 85. dakikada Guirassy attı.

Bu sonucun ardından gruptaki Chelsea, üst üste 3. galibiyetini aldı ve 10 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Rennes ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Chelsea, E Grubu'nda gelecek hafta Sevilla deplasmanına konuk olacak. Rennes ise Krasnodar deplasmanına gidecek.

Aynı grupta bulunan Sevilla, Krasnodar deplasmanında 2-1 kazandı ve 10 puanla gruptan çıkan ikinci ekip oldu.

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