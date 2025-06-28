İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9584
  • EURO
    47,0584
  • ALTIN
    4200.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chelsea, Bynoe-Gittens transferini bitirdi
Spor

Chelsea, Bynoe-Gittens transferini bitirdi

Premier League devi Chelsea, genç yıldız Jamie Bynoe-Gittens'in transferi için Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi28 Haziran 2025 Cumartesi 22:34 - Güncelleme:
Chelsea, Bynoe-Gittens transferini bitirdi
ABONE OL

Transferde genç oyunculara yönelen Chelsea, Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund'da forma giyen Jamie Bynoe-Gittens'in transferinde mutlu sona ulaştı. RMC Sport'un haberine göre iki kulüp, transfer için anlaşma sağladı.

20 YAŞINDA YENİDEN PREMİER LİG YOLCUSU

İngiltere doğumlu olan Bynoe-Gittens, Manchester City altyapısından yetiştikten sonra 2020 yılında Dortmund'a transfer olmuştu.

CHELSEA, KANAT ROTASYONUNU GÜÇLENDİRİYOR

Yeni sezon öncesi kadrosunu genç ve dinamik isimlerle takviye etmek isteyen Chelsea, Bynoe-Gittens transferiyle kanat rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor. Transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 21 maçta forma giyen genç oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.