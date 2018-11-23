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Chelsea, Cengiz Ünder için devreye girdi

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için Roma'ya teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

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Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in talipleri her geçen gün artıyor. Arsenal ve Bayern Münih'in ardından Cengiz Ünder bir devin daha radarına girdi.

CHELSEA'NİN TEKLİFİ...

Sky Italia'da yer alan habere göre; Chelsea, Cengiz Ünder için Roma'ya 35 milyon euro ve Andreas Christensen'i teklif etmeye hazırlanıyor.

"SARRI İSTİYOR"

Haberde; Cengiz'in transferinde Bayern Münih'in favori olduğu ancak Maurizio Sarri'nin de 22 yaşındaki futbolcuyu takımında görmek istediği belirtildi.

Roma'da bu sezon 14 maça çıkan milli futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

(Sporx)

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