Chelsea, Cengiz Ünder için devreye girdi
Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için Roma'ya teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in talipleri her geçen gün artıyor. Arsenal ve Bayern Münih'in ardından Cengiz Ünder bir devin daha radarına girdi.
CHELSEA'NİN TEKLİFİ...
Sky Italia'da yer alan habere göre; Chelsea, Cengiz Ünder için Roma'ya 35 milyon euro ve Andreas Christensen'i teklif etmeye hazırlanıyor.
"SARRI İSTİYOR"
Haberde; Cengiz'in transferinde Bayern Münih'in favori olduğu ancak Maurizio Sarri'nin de 22 yaşındaki futbolcuyu takımında görmek istediği belirtildi.
Roma'da bu sezon 14 maça çıkan milli futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
(Sporx)
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