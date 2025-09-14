İSTANBUL 27°C / 18°C
Spor

Chelsea deplasmanda 1 puana razı oldu

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Chelsea, Brentford deplasmanına konuk oldu. Mücadele 2-2 tamamlandı.

14 Eylül 2025 Pazar 00:51
Chelsea deplasmanda 1 puana razı oldu
Brentford, 35. dakikada Kevin Schade'nin attığı golle Chelsea karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Brentford, 35. dakikada Kevin Schade'nin attığı golle Chelsea karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Chelsea, 61. dakikada Cole Palmer'in attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Chelsea, 85. dakikada Moises Caicedo'nun attığı golle 2-1 öne geçti.

Brentford, 90+3. dakikada Fabio Carvalho'nun attığı golle durumu 2-2'ye getirdi ve maçtan 1 puanı aldı.

Bu sonucun ardından Chelsea 8, Brentford 4 puana yükseldi.

Chelsea, ligin bir sonraki Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak. Brentford, Fulham deplasmanına gidecek.

