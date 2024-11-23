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Spor

Chelsea deplasmanda galip geldi

Chelsae, Premier Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Leicester City'yi 2-1 mağlup ederek puanını 22'ye yükseltti.

23 Kasım 2024 Cumartesi 17:45 - Güncelleme:
Chelsea deplasmanda galip geldi
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İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Chelsea, Leicester City deplasmanına konuk oldu. Chelsea, King Power Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Nicolas Jackson ve 75. dakikada Enzo Fernandez attı. Leicester City'nin tek golünü 90+6'da Jordan Ayew penaltıdan attı.

Chelsea'de ikinci golü atan Enzo Fernandez, ilk golde de Jackson'a asist yaptı.

Premier Lig'de iki beraberlik sonrası galibiyete ulaşan Chelsea, puanını 22'ye yükseltti. Leicester City, 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Leicester City, ligin bir sonraki haftasında Brentford deplasmanına gidecek.

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