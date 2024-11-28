Chelsea deplasmanda hata yapmadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea deplasmanda Frank Schimdt'in yönetimindeki Heidenheim'ı 2-0 mağlup etti.
Voith Arena'da oynanan maçta Chelsea'nin gollerini 51. dakikada Christopher Nkunku ve 86. dakikada Mykhailo Mudryk kaydetti.
Chelsea'de Cesare Casadei 90+6'da kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'nde 4'te 4 yapan Chelsea 12 puana ulaşırken, Heidenheim 9 puanda kaldı ve ilk yenilgisini aldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea deplasmanda Astana ile karşılaşırken, Heidenheim deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.