Spor

Chelsea, Everton deplasmanında dağıldı

Everton, sahasında Chelsea'yi 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Beto'nun dublesiyle öne çıkan ev sahibi ekip, maçı rahat bir şekilde kazandı.

21 Mart 2026 Cumartesi 22:40
Chelsea, Everton deplasmanında dağıldı
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Everton, sahasında Chelsea'yi ağırladı. Everton, Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Everton'a galibiyeti getiren golleri 33 ve 62'de Beto ile 76. dakikada Iliman Ndiaye attı.

Bu sonucun ardından Everton, ligde bir maç sonra kazandı ve 46 puana yükseldi. Üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Chelsea, 48 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Everton, Brenford deplasmanına gidecek. Chelsea, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak.

