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Spor

Chelsea, Everton'ı tek golle devirdi

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Everton'ı Jorginho'nun golüyle 1-0 yendi.

AA6 Ağustos 2022 Cumartesi 21:54 - Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Chelsea, deplasmanda konuk olduğu Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Geçen sezon geçirdiği çalkantılı günlerin ardından yeni sezona nasıl başlayacağı merakla beklenen Chelsea, eski futbolcusu Frank Lampard'ın çalıştırdığı Everton'a konuk oldu.

Teknik direktör Thomas Tuchel'in yeni transferler Raheem Sterling ve Kalidou Koulibaly'ye ilk 11'de şans verdiği maçta başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 45+9. dakikada penaltıdan Jorginho kaydetti.

Sezona galibiyetle başlayan Chelsea, gelecek hafta derbi maçta Tottenham'ı ağırlayacak.

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