Chelsea evinde 1 puana razı oldu

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 sonuçlandı.

Eberechi Eze'nin 13. dakikada frikikten attığı gol Marc Guehi'nin Chelsea barajına 1 metreden fazla yakın olması sebebiyle iptal edildi.

Pozisyon hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Premier Lig Maç Merkezi, "İncelemenin ardından, deplasman takımının 6 numaralı oyuncusunun şut çekildiği anda baraja bir metreden daha yakın olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle gol iptal edilmiş ve rakip takım lehine endirekt serbest vuruş verilmiştir." sözlerine yer verildi

Beraberlikle ayrılan iki takımda yeni sezona 1 puan ile başladı.

Crystal Palace gelecek hafta Nottingham Forest'i ağırlayacak. Chelsea ise West Ham United'a konuk olacak.