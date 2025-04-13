İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2025 Pazar / 15 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1588
  • EURO
    43,6101
  • ALTIN
    3959.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Chelsea evinde 2 puan bıraktı

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea, sahasında Ipswich Town'u konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

Haber Merkezi13 Nisan 2025 Pazar 19:12 - Güncelleme:
Chelsea evinde 2 puan bıraktı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea, sahasında Ipswich Town'u konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

Karşılaşmada Ipswich Town, 19. dakikada Julio Enciso'nun golüyle 1-0 öne geçti, ardından 31. dakikada Ben Johnson'un attığı gol ile devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarının hemen başında 46. dakikada Chelsea, Axel Tuanzebe'nin kendi kalesine attığı gol ile farkı 1'e indirdi. Mücadelenin bitimine 10 dakika kala ise 79. dakikada Jadon Sancho sahneye çıktı ve maçta dengeyi sağladı. Karşılaşmanın kalanında başka gol çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, son 4 lig maçında tek galibiyette kaldı ve puanını 54 puanla 5. sırada yer aldı. Ipswich Town ise 21 puan ile 18. sırada bulunuyor.

Ligde gelecek hafta Chelsea, deplasmanda Fulham'ın konuğu olacak. Ipswich Town, Arsenal'i konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.