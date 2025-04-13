Chelsea evinde 2 puan bıraktı

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea, sahasında Ipswich Town'u konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

Karşılaşmada Ipswich Town, 19. dakikada Julio Enciso'nun golüyle 1-0 öne geçti, ardından 31. dakikada Ben Johnson'un attığı gol ile devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarının hemen başında 46. dakikada Chelsea, Axel Tuanzebe'nin kendi kalesine attığı gol ile farkı 1'e indirdi. Mücadelenin bitimine 10 dakika kala ise 79. dakikada Jadon Sancho sahneye çıktı ve maçta dengeyi sağladı. Karşılaşmanın kalanında başka gol çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, son 4 lig maçında tek galibiyette kaldı ve puanını 54 puanla 5. sırada yer aldı. Ipswich Town ise 21 puan ile 18. sırada bulunuyor.

Ligde gelecek hafta Chelsea, deplasmanda Fulham'ın konuğu olacak. Ipswich Town, Arsenal'i konuk edecek.