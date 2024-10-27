İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2024 Pazar / 24 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2906
  • EURO
    37,0922
  • ALTIN
    3029.35
  • BIST100
    8908.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Chelsea evinde hata yapmadı

Chelsea, Newcastle United'ı sahasında 2-1 mağlup etti ve ligde iki maç aradan sonra kazandı.

27 Ekim 2024 Pazar 19:23 - Güncelleme:
Chelsea evinde hata yapmadı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'deki maçı Chelsea, 2-1'lik skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Nicolas Jackson ve 47. dakikada Cole Palmer attı. Newcastle United'ın tek golü 32. dakikada Alexander Isak'tan geldi.

Chelsea, ligde Nottingham Forest beraberliği ve Liverpool yenilgisi sonrası iki maç sonra kazandı ve puanını 17'ye yükseltti. Newcastle United, 12 puanda kaldı.

Chelsea, ligde gelecek hafta Manchester United deplasmanına gidecek. Newcastle United, sahasında Arsenal'i ağırlayacak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.