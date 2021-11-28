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Spor

Chelsea, evinde Manchester United ile berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea, evinde Manchester United ile 1-1 berabere kalarak puanını 30'a yükseltti.

AA28 Kasım 2021 Pazar 23:46 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 23:46
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İngiltere Premier Lig'in 13. haftasındaki Chelsea-Manchester United karşılaşması 1-1 tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında lider Chelsea, üst üste aldığı kötü sonuçlarla 8. sıraya kadar gerileyen Manchester United'ı konuk etti.

Manchester United, Sancho'nun 50. dakikadaki golüyle öne geçti. Yüzde 65,7 topa sahip olma oranıyla oynayan Chelsea'nin kaptanı Jorginho, 69. dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi.

Liderliğini sürdüren Chelsea, puanını 30'a, Manchester United ise 18'e çıkardı. Böylece Chelsea ile en yakın takipçisi Manchester City arasındaki fark bir puana düştü.

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