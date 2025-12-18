İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Chelsea ezeli rakibinden istiyor: Kobbie Mainoo

Yaz transfer dönemi için orta saha arayışında olan Chelsea'nin ezeli rakibi Manchester United'da forma giyen Kobbie Mainoo'yu istediği öne sürüldü.

18 Aralık 2025 Perşembe 21:57
Chelsea ezeli rakibinden istiyor: Kobbie Mainoo
ABONE OL

Chelsea, gelecek yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Londra ekibinde ilk takviye yapılacak bölge belirlendi.

Telegraph'da yer alan habere göre Chelsea, gelecek yaz transfer döneminde orta saha bölgesine en az bir takviye yapmayı hedefliyor.

Haberde teknik direktör Enzo Maresca'nın Lavia ve Essugo'nun sakatlıkları sebebiyle orta sahada Gusto ile James'i kullanması nedeniyle orta sahaya en az bir transfer istediği kaydedildi.

Ayrıca haberde Chelsea'nin listesinde Manchester United'dan Kobbie Mainoo ve Crystal Palace'dan Adam Wharton'ın olduğu aktarıldı.

