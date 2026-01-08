Chelsea, Fulham'a diş geçiremedi

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Fulham, Chelsea'yi konuk etti.

Craven Cottage'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Fulham'ın galibiyet golleri Raul Jimenez ve Harry Wilson'dan geldi. Chelsea'nin tek sayısını ise Liam Delap kaydetti. Öte yandan Chelsea'da Marc Cucurella 22. dakikada kırmızı kart gördü..

Bu sonuçla birlikte 31 puanda kalan Chelsea bir sonraki maçında Brentford'ı konuk edecek. 31 puana yükselen Fulham ise Leeds United deplasmanına konuk olacak.

ROSENIOR TRİBÜNDEN İZLEDİ

Chelsea'nin Enzo Maresca'nın ardından göreve getirdiği teknik direktör Liam Rosenior, maçı tribünden izledi.

Maviler'in başında U21 teknik direktörü Calum McFarlane görev aldı.

Rosenior, neden maça çıkmadığı sorulduğunda Sky Sports'a şu yanıtı verdi;

"Seyahat yüzünden. Ama asıl sebep, Calum'un Manchester City maçında inanılmaz bir iş çıkarmış olması. Oyuncuların performansı... Özellikle ikinci yarıda gösterdikleri enerji, tempo, oynadıkları kaliteli futbol. Zor bir dönemde takımın yanında çok doğru şekilde durdular. Dün sabah Strasbourg'dan uçtum. Bu kadar dar bir zaman aralığında takıma maç kazanma şansını artıracak taktik çalışmaları vermem çok zor. Bu gece Calum'a ve oyunculara tamamen güveniyorum."