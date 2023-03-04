Chelsea galibiyet hasretini noktaladı

Premier Lig'de kötü günler geçiren Chelsea, 26. haftada ligde kalma mücadelesi veren Leeds United'ı konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken ikinci yarıda Chelsea üstünlük golünü buldu. Karşılaşmanın 53. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Wesley Fofana, topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Londra ekibi, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı ve ligde 5 maç sonra kazandı.

Bu sonuçla Chelsea, 34 puana yükselirkenLeeds United 22 puanda kaldı.

Ligde Chelsea gelecek hafta Leicester City'yle, hafta içinde ise Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'la karşılaşacak. Leeds United ise Brighton'ı konuk edecek.