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Spor

Chelsea galibiyetle başladı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Chelsea ile Amerika MLS ekibi Los Angeles FC karşı karşıya geldi. Atlanta'daki Mercedes Benz stadında oynanan maçı Chelsea 2-0'lık skorla kazandı.

Haber Merkezi17 Haziran 2025 Salı 00:18 - Güncelleme:
Chelsea galibiyetle başladı
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Chelsea ile Amerika MLS ekibi Los Angeles FC karşı karşıya geldi. Atlanta'daki Mercedes Benz stadında oynanan maçı Chelsea 2-0'lık skorla kazandı.

Chelsea'nin gollerini 34. dakikada Pedro Neto ve 79. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.

Oyuna sonradan dahil olan Chelsea'nin yeni transferi Liam Delap, Enzo Fernandez'in attığı golün asistini yaptı.

Bu sonuçla Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Los Angeles FC ise puanla tanışamadı.

Chelsea bir sonraki maçında Flamengo ile, Los Angeles FC ise Esperance ile karşılaşacak.

  • FIFA Dünya Kupası
  • Chelsea
  • Los Angeles FC

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