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Spor

Chelsea, genç orta sahayı duyurdu

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Aston Villa'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha Omari Kellyman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA29 Haziran 2024 Cumartesi 15:23 - Güncelleme:
Chelsea, genç orta sahayı duyurdu
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Premier Lig ekibi Chelsea, Aston Villa U21 forması giyen 18 yaşındaki İngiliz futbolcu Omari Kellyman'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea, yeni sezon kadro planlaması dahilinde transferlerine devam ediyor. Batı Londra ekibi, Aston Villa U21 takımında forma giyen 18 yaşındaki İngiliz futbolcu Omari Kellyman'ı 22,5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşme süresinin 6 yıl olduğu duyuruldu. Kellyman da transferiyle ilgili, Chelsea'ye katılmanın harika olduğunu söyleyerek, formayı giymek için şimdiden çok heyecanlandığını aktardı.

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