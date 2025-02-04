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Spor

Chelsea geriden gelip kazandı

Premier Lig'in 24. haftasında Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea evinde Graham Potter'ın yönetimindeki West Ham'ı 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi4 Şubat 2025 Salı 01:22 - Güncelleme:
Chelsea geriden gelip kazandı
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Premier Lig'in 24. haftasında Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea evinde Graham Potter'ın yönetimindeki West Ham'ı 2-1 mağlup etti.

Stamford Bridge'de oynanan maçın ilk golünü konuk ekip West Ham adına 42. dakikada Jarrod Bowen kaydetti.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri ise 64. dakikada Pedro Neto ve 74. dakikada Aaron Wan-Bissaka (kendi ağlarına) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 43'e yükseltirken, West Ham United 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea deplasmanda Brighton'a konuk olurken, West Ham evinde Brentford'u ağırlayacak.

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