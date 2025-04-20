Chelsea geriden gelip kazandı

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea, deplasmanda Fulham'a konuk oldu.

Craven Cottage'de oynanan mücadeleyi Chelsea, son 10 dakikada bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Tyrique George ve 90+3'de Pedro Neto kaydetti. Fulham'ın tek golü ise Alex İwobi'den geldi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu galibiyet ile birlikte Chelsea, puanını 57 yaparak 5. sıraya yükseldi ve ilk 4 iddiasını sürdürdü. Fulham ise 48 puan ile 9. sırada yer aldı.

Chelsea, gelecek hafta Everton'u ağırlayacak. Fulham ise küme düşmüş Southampton deplasmanında olacak.