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Spor

Chelsea, Gregor Kobel için düğmeye bastı

Dortmund'un istikrarlı eldiveni Gregor Kobel'e ilgisini sürdüren Chelsea, yedi kalecili kadrosunu dengeleyerek İsviçreli yıldızı transfer etmenin yollarını arıyor.

Haber Merkezi9 Mayıs 2025 Cuma 10:44 - Güncelleme:
Chelsea, Gregor Kobel için düğmeye bastı
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Avrupa futbolunun kaleci rotasını değiştirebilecek bir gelişmeyle, Chelsea'nin Borussia Dortmund'un file bekçisi Gregor Kobel'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

SportBild'in haberine göre, İngiliz kulübü uzun süredir takip ettiği 27 yaşındaki İsviçreli kaleci için yeniden atağa kalktı. Chelsea'nin ilk ilgisi 18 ay öncesine dayanırken, Kobel o dönemde Dortmund'da kalmayı tercih etmişti.

Ancak dört sezondur sarı-siyahlıların kalesinde istikrar abidesi olan Kobel için bu kez şartlar farklı. Chelsea'nin kaleci rotasyonu şu anda kalabalık: dördü ana kadroda, üçü kiralık olmak üzere toplam yedi kaleci bulunuyor. Bu durum, Kobel gibi istikrarı ve uyumu seven bir isim için tereddüt yaratabilir.

2028'e kadar sözleşmesi bulunan ve 40 milyon euro piyasa değerine sahip olan Kobel için Chelsea'nin kadroda ciddi bir temizlik yapması bekleniyor. Maviler, yeni kaleci planlamasını şekillendirirken İsviçreli yıldızla birlikte yeni bir sayfa açmanın hesaplarını yapıyor.

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