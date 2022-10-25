Chelsea gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Şampiyonşar Ligi E Grubu 5. hafta karşılaşmasında Chelsea, Salzburg deplasmanına konuk oldu. Red Bull Arena'da oynanan müsabakayı Chelsea, 2-1'lik skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Mateo Kovacic ve 64. dakikada Kai Havertz attı. Salzburg'un tekk golü 48. dakikada Junior Adamu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Chelsea, puanını 10'a çıkardı ve gruptaki son maçlar öncesinde üst tura çıkmayı garantiledi. Salzburg ise 6 puanda kaldı.

Grubun son haftasında, Chelsea, Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Salzburg, Milan deplasmanına gidecek.