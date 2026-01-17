İSTANBUL 5°C / 2°C
Spor

Chelsea hasrete son verdi

Chelsea, Premier Lig'in 22. haftasında sahasında Brentford'u 2-0 mağlup etti. Liam Rosenior yönetimindeki ilk maçını kazanan mavi-beyazlılar, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

17 Ocak 2026 Cumartesi 20:20
Chelsea hasrete son verdi
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde Chelsea, sahasında Brentford'u konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 26. dakikada Joao Pedro ve 76. dakikada penaltıdan Cole Palmer'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde ligde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı ve 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Konuk ekip Brentford'un ise 6 maçlık yenilmezlik serisi bu karşılaşmayla birlikte noktalandı.

Alınan galibiyetin ardından Chelsea puanını 34'e yükseltirken, Brentford 33 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, Crystal Palace deplasmanına konuk olacak. Brentford ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

