Chelsea hazırlık maçında Milan'ı farklı geçti

Chelsea ve Milan, hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

Londra'da bulunan Stamfrod Bridge Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Chelsea, 4-1 kazanmayı başardı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakika Andrei Coubis (K.K), 8. dakikada Joao Pedro, 67. ve 90. dakikalarda Liam Delap kaydetti. Delap, 67. dakikada golü Penaltıdan attı.

Milan'ın tek golünü ise 70. dakikada Youssouf Fofana attı.

Yaz transfer döneminde Real Madrid'den ayrılarak Milan'a transfer olan Luka Modric, 47. dakikada oyuna girerek ilk defa siyah-kırmızılı formayı giymiş oldu.

İlk golü kendi ağlarına gönderen Andrei Coubis, karşılaşmanın 18. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.