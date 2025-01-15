İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2025 Çarşamba / 16 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5196
  • EURO
    36,654
  • ALTIN
    3055.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chelsea ile Bournemouth maçında kazanan çıkmadı
Spor

Chelsea ile Bournemouth maçında kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında sahasında Bournemouth'u konuk eden Chelsea, Cole Palmer tarihe geçtiği maçta rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

Haber Merkezi15 Ocak 2025 Çarşamba 00:48 - Güncelleme:
Chelsea ile Bournemouth maçında kazanan çıkmadı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Chelsea, Bournemouth'u konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Chelsea'nin ilk golünü 13. dakikada Cole Palmer kaydetti. Bournemouth'un golleri ise 50. dakikada penaltıdan Justin Kluivert ve 68. dakikada Antoine Semenyo'dan geldi. Ardından Chelsea'de Reece James, 90+5'te takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

CHELSEA'NİN HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Premier Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça yükselen Chelsea, 37 puanla 4. sırada yer aldı. Ligde yenilmezlik serisini 9 maça yükselten Bournemouth ise 34 puanla 7. sırada konumlandı.

PALMER TARİHE GEÇTİ

Chelsea'nin tek golünü atan Cole Palmer, Eden Hazard'dan bu yana Premier Lig'de üst üste iki sezonda 20+ gol katkısı yapan ilk Chelsea oyuncusu oldu.

Ligde bir sonraki hafta Chelsea, Wolverhampton'ı konuk edecek. Bournemouth ise deplasmanda Newcastle ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.