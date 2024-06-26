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Spor

Chelsea, Isak için rekor bir bedel ödemeye hazırlanıyor!

Premier Lig'de gelecek sezon için etkili bir kadro kurmak isteyen Chelsea, santrfor transferi için gözünü Newcastle United'ın yıldızı Alexander Isak'a dikti. Londra ekibinin İsveçli futbolcu için 136 milyon euro bedeli gözden çıkardığı iddia edildi.

26 Haziran 2024 Çarşamba 17:41 - Güncelleme:
Chelsea, Isak için rekor bir bedel ödemeye hazırlanıyor!
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Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Newcastle United'ın İsveçli golcüsü Alexander Isak'ı rekor bir bedelle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Chelsea, Newcastle United ile Alexander Isak için resmi görüşmelere başladı.

Haberde, Chelsea'nin bu transfer için Moises Caicedo için ödenen 136 milyon euro'luk transfer bedelini geçmeye hazır olduğu kaydedildi.

Newcastle United'ın 2 sezon önce 70 milyon euro karşılığında Real Sociedad'dan transfer ettiği 24 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon çıktığı 40 resmi maçta 25 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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