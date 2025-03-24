Chelsea, Jadon Sancho'nun bonservisini almak istiyor

Chelsea, İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho'nun bonservisini almak için harekete geçti.

Sky Sports'un haberine göre, Londra ekibi Sancho'nun 25 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Manchester United'dan kiralanan oyuncunun performansından memnun olan Chelsea, İngiliz oyuncuyu kadroda tutmak istiyor.

Chelsea'nin, oyuncunun bonservisini almaktan vazgeçerek 5 milyon sterlinlik bir ceza ödeme seçeneği olduğu iddia edilmişti. Ancak kulüp, bu ihtimali değerlendirmeyerek Sancho'yu kalıcı olarak kadrosuna katma kararı aldı.