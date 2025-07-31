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Spor

Chelsea, Jorrel Hato için anlaşma sağladı

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Premier Lig takımı Chelsea, Ajax'ın 19 yaşındaki genç ismi Jorrel Hato'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
Chelsea, Jorrel Hato için anlaşma sağladı
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Chelsea, savunma hattını genç ve yetenekli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Ajax'ın 19 yaşındaki stoperi Jorrel Hato, Londra ekibine transfer oluyor.

Kulüplerin anlaşmaya vardığı ve transferin 40 milyon euroyu aşan bir bedelle tamamlanacağı belirtiliyor. Hato, bu yaz sadece Chelsea ile sözleşme imzalamak istediğini net bir şekilde ifade etti ve kulüple uzun vadeli bir kontrat yapacak. Sağlık kontrolleri ve imza süreci şimdiden planlandı.

2013 yılında Sparta Rotterdam altyapısında futbol hayatına başlayan Hato, 2018'de Ajax akademisine geçti. Profesyonel arenadaki ilk maçına 2022-23 sezonunda çıkan genç savunmacı, Ajax formasıyla 111 maçta 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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