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Spor

Chelsea kazanmaya hasret kaldı

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Crystal Palace ile Chelsea karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Haber Merkezi4 Ocak 2025 Cumartesi 21:29 - Güncelleme:
Chelsea kazanmaya hasret kaldı
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İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Crystal Palace ile Chelsea karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Chelsea'yi öne geçiren 14. dakikada Cole Palmer kaydetti.

Bu sezon 13. golünü atan ve yanına 6 asist ekleyen Cole Palmer, Muhammed Salah'ın ardından Premier Lig'de en çok gol katkısı yapan isim oldu.

Crystal Palace adına beraberliği getiren golü 82. dakikada Jean Philippe Mateta kaydetti.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Chelsea, puanını 36 yaptı. Crystal Palace ise puanını 21 yaptı.

Chelsea, gelecek hafta Bournemouth'u ağırlayacak. Crystal Palace ise Leicester City deplasmanına gidecek.

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