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Spor

Chelsea, Kopenhag deplasmanından avantajla çıktı

Chelsea, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda konuk olduğu Kopenhag2ı 2-1 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren goller Reece James ve Enzo Fernandez'den geldi.

Haber Merkezi6 Mart 2025 Perşembe 23:13 - Güncelleme:
Chelsea, Kopenhag deplasmanından avantajla çıktı
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UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile İngiliz temsilcisi Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Chelsea oldu.

Chelsea'ye deplasmanda galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Reece James ve 65. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.

Kopenhag'ın golü 80. dakikada Gabriel Pereira'dan geldi

Konferans Ligi'nin bir numaralı favorisi olarak gösterilen Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, rövanş maçı avantaj yakaladı.

Chelsea, rövanş maçında Kopenhag'ı 13 Mart perşembe günü İngiltere'de ağırlayacak. Chelsea turu geçmesi halinde çeyrek finalde Molde-Legia Varşova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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