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Spor

Chelsea kupada rahat turladı

Chelsea, İngiltere FA Cup 3. tur maçında sahasında İngiltere 2. Lig takımı Morecambe'yi 5-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Haber Merkezi11 Ocak 2025 Cumartesi 20:51 - Güncelleme:
Chelsea kupada rahat turladı
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İngiltere FA Cup 3. tur maçında Chelsea, sahasında İngiltere 2. Lig takımı Morecambe'yi konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi, ev sahibi 5-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri, 39 ile 70. dakikalarda Tosin Adarabioyo, 50. dakikada Christopher Nkunku ve 75 ile 77. dakikalarda Joao Felix kaydetti.

Öte yandan Chelsea'de Nkunku, 17. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Chelsea, FA Cup'ta tur atladı. Morecambe ise turnuvaya veda etti.

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