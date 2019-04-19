Chelsea mucizeye izin vermedi
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Chelsea kendi sahasında Slavia Prag’ı konuk etti.
İngiliz ekibi, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 1-0’un rövanşında konuk ettiği Slavia Prag’ı 4-3 yendi ve yarı finale yükseldi.
Chelsea’ye galibiyeti getiren golleri Pedro(2), Giroud ve Deli (k.k) kaydetti.
Konuk ekip Slavia Prag’ın golleri ise Soucek ve Sevcik’den (2) geldi.
Yarı finale yükselen Chelsea’nin rakibi ise Eintracht Frankfurt oldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.