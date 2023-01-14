İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2023 Cumartesi / 22 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7875
  • EURO
    20,3681
  • ALTIN
    1159.98
  • BIST100
    4984.86
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chelsea, Mykhalio Mudryk transferini bitiriyor
Spor

Chelsea, Mykhalio Mudryk transferini bitiriyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Shakhtar Donetsk'te forma giyen Mykhalio Mudryk'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

14 Ocak 2023 Cumartesi 23:35 - Güncelleme:
Chelsea, Mykhalio Mudryk transferini bitiriyor
ABONE OL

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, çarpıcı bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'de forma giyen 22 yaşındaki Mykhalio Mudryk'i kadrosuna katmak için kulübüyle 100 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Haberde, Mudryk'in kısa sürede İngiltere'ye uçacağı ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini 2030'a kadar Chelsea'ye bağlayan sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

ARSENAL'İN ELİNDEN ALDILAR

Mudryk için uzun zamandır Shakhtar Donetsk ile görüşmelerde bulunan Arsenal'in Ukrayna ekibiyle yaptığı görüşmelerde önemli mesafeler kat etmesine rağmen Chelsea'nin yaptığı teklif Shakhtar tarafından kabul edildi.

SHAKHTAR'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin üzerine Shakhtar Donetsk Kulübü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Shakhtar Başkanı Rinat Akhmetov ve Chelsea'nin ortak sahibi Behdad Egbali, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye transferini görüştü. Görüşme sounda taraflar, futbolcunun Chelsea'ye transferine çok yaklaştı." ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Shakhtar formasıyla bu sezon çıktığı 18 resmi maçta 10 gol 8 asistlik performans gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.