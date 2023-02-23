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Spor

Chelsea, Neymar için gemileri yaktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Neymar için Paris Saint-Germain'in kapısını çalmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

23 Şubat 2023 Perşembe 22:33 - Güncelleme:
Chelsea, Neymar için gemileri yaktı
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Roman Abramovich'ten kulübü geçtiğimiz mayıs ayında devralan Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum yaptığı transfer hamleleriyle dikkat çekiyor.

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Chelsea; Mykhaylo Mudryk, Benoit Badiashile, Noni Madueke, Malo gusto, Andrey Santos, David Fofana ve Joao Felix'le kadrosunu güçlendirdi. İngiliz kulübü son iki transfer döneminde yaklaşık 600 milyon sterlin harcadı.

Football Insider'ın haberine göre, Premier Lig temsilcisinin hedefindeki yeni ismin Paris Saint-Germain forması giyen Neymar olduğu belirtildi.

Chelsea, Brezilyalı yıldız için sezon sonunda PSG'nin kapısını 70-80 milyon sterlinlik bir ücretle çalmaya hazırlanıyor. Ancak Neymar'ın olası bir Chelsea transferinde PSG'den kazandığı haftalık 1 milyon sterlin maaşından feragat etmesi gerekebilir.

Chelsea, yaz transfer döneminde harekete geçmeye hazırlanırken Brezilyalı yıldızın PSG ile sözleşmesi 2025 yılında sonlanacak.

Premier Lig ekipleri Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Newcastle United'ın da Neymar'ın durumuyla alakalı menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.

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