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Spor

Chelsea, Neymar'a talip oldu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in Neymar'ı satmak istediği ve Chelsea'nin Brezilyalı oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi.

27 Mayıs 2022 Cuma 19:06 - Güncelleme:
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Paris Saint-Germain, 2017 yazında bonservis rekoru kırarak kadrosuna kattığı Neymar'ı bu yaz satmak istiyor.

ESPN'nin haberine göre Fransız ekibinin, geçen sezon sözleşmesini uzattığı ve 3 yıl daha kontratı bulunan Brezilyalı yıldızla bu yaz yollarını ayırmak istediği belirtildi.

CAMPOS, GENÇ FUTBOLCU İSTİYOR

PSG'de yeni sportif direktör Luis Campos'un genç futbolcular etrafında yeni bir takım kurmak için çalışmalara başladığı ve yeni transferler için kaynağa ihtiyaç duyulması nedeniyle Neymar'ın satışının istendiği kaydedildi.

CHELSEA TALİP, MAAŞ ENGEL OLABİLİR

Öte yandan Chelsea'nin uzun süredir Neymar ile ilgilendiği vurgulanırken, 30 yaşındaki futbolcunun yıllık 35 milyon euro'luk maaşının transfer için engel olabileceği aktarıldı.

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