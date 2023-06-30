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Spor

Chelsea, Nicolas Jackson'u açıkladı

Bu sezon gösterdiği kötü performansla beraber kadroda değişime giden Chelsea, Villareal'de oynayan Nicolas Jackson'u transfer etti.

30 Haziran 2023 Cuma 21:44 - Güncelleme:
Chelsea, Nicolas Jackson'u açıkladı
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Geçtiğimiz sezon Premier Ligde istediğini alamayan ve 3 kere teknik direktörlük değişimine giden Chelsea gelecek sezon çalışmalarına başladı.

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Chelsea son olarak Villareal'de forma giyen Nicolas Jackson'u transfer ettiğini açıkladı.

35 MİLYON EURO

Chelsea 22 yaşındaki Senegalli santrfor için Villareal'e 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Chelsea yaptığı açıklamada Senegalli santrfor Nicolas Jackson ile 8 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bu sözleşme süresi Premier Ligde en uzun sözleşme süresi olarak bir rekorda kırmış oldu.

38 MAÇA ÇIKTI

Villareal formasıyla 38 resmi maça çıkan Nicolas Jackson bu karşılaşmalarda 13 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

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